Саженцы не просидели и недели
В Иркутске неизвестные украли саженцы можжевельника, которые высадили меньше недели назад. Можжевельник посалили на пересечении улиц Новаторов, Сибирских партизан и Макаренко.
- Совсем недавно мы рассказали об акциях по посадке саженцев на озелененных территориях города. К сожалению, сразу же мы столкнулись с их кражей. На озеленённой территории высаженный можжевельник не просидел и недели! – сообщает МКУ Иркутска «Городская среда».
Воры пока не найдены. Иркутян просят быть бдительными к подобным кражам.
В Иркутске выкопали и украли саженцы можжевельника
Происшествия, Фото:
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