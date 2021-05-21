В Иркутске выкопали и украли саженцы можжевельника

Саженцы не просидели и недели



В Иркутске неизвестные украли саженцы можжевельника, которые высадили меньше недели назад. Можжевельник посалили на пересечении улиц Новаторов, Сибирских партизан и Макаренко.



- Совсем недавно мы рассказали об акциях по посадке саженцев на озелененных территориях города. К сожалению, сразу же мы столкнулись с их кражей. На озеленённой территории высаженный можжевельник не просидел и недели! – сообщает МКУ Иркутска «Городская среда».



Воры пока не найдены. Иркутян просят быть бдительными к подобным кражам.





