На место происшествия выезжал прокурор района
Прокуратура Бурятии контролирует ход проведения доследственной проверки по факту смерти 15-летнего школьника. Он скончался днём 18 мая на окраине села Турунтаево Прибайкальского района.
- На место происшествия выехал прокурор Прибайкальского района и руководители правоохранительных органов. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти мальчика назначено судебно-медицинское и токсикологическое исследования. Проведение доследственной проверки находится на контроле прокурора республики, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Организованы надзорные мероприятия в органах и учреждениях системы профилактики, направленные на установление причин и условий, повлекших гибель подростка.
Прокуратура Бурятии контролирует проверку смерти школьника
Происшествия, Фото:
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