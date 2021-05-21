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Прокуратура Бурятии контролирует проверку смерти школьника

Прокуратура Бурятии контролирует проверку смерти школьника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На место происшествия выезжал прокурор района

Прокуратура Бурятии контролирует ход проведения доследственной проверки по факту смерти 15-летнего школьника. Он скончался днём 18 мая на окраине села Турунтаево Прибайкальского района.

- На место происшествия выехал прокурор Прибайкальского района и руководители правоохранительных органов. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти мальчика назначено судебно-медицинское и токсикологическое исследования. Проведение доследственной проверки находится на контроле прокурора республики, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Организованы надзорные мероприятия в органах и учреждениях системы профилактики, направленные на установление причин и условий, повлекших гибель подростка.
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