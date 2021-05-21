В Иркутской области в ДТП пострадали двое подростков на мотоцикле

На пострадавших не было шлемов
Днём 20 мая в посёлке Юрты Тайшетского района Иркутской области столкнулись мотоцикл «Альфа» и автомобиль «ГАЗ».
В результате дорожного происшествия получили травмы и были госпитализированы в 15-летний водитель и 13-летний пассажир двухколёсного транспортного средства. В момент ДТП подростки передвигались без мотошлемов.
- Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних и постановки школьников на профилактический учёт. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.
На место происшествия выезжал прокурор района
На пострадавших не было шлемов
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