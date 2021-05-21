В Иркутске таксист обокрал пассажирку под видом «кэшбека»

Таксист украл у пенсионерки 20 тысяч рублей
Вчера в дежурную часть отдела полиции в Иркутске обратилась 68-летняя жительница. Она рассказала полицейским, что после поездки в такси с её банковской карты пропали деньги.
Накануне пенсионерка ездила за покупками на рынок на такси. Затем водитель предложил женщине оформить «кэшбэк», попросил дать ему сотовый телефон и банковскую карту. Выполнив манипуляции, он вернул гаджет женщине.
Позже иркутянка обратила внимание, что все банковские смс-сообщения стёрты из памяти её телефона и обратилась в банк за получением выписки. Оказалось, что со счёта женщины, пенсия которой составляет 14 тысяч рублей, пропали сбережения – 20 тысяч рублей.
Вскоре полицейские и следователи установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый за аналогичные преступления мужчина. Как-либо комментировать произошедшее подозреваемый отказался.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счета». В настоящее время подозреваемый находится под стражей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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