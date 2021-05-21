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В Иркутской области выплатят компенсацию пострадавшим от пожара

В Иркутской области выплатят компенсацию пострадавшим от пожара
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Жители посёлка Дальний получат выплаты за счёт средств резервного фонда областного правительства

Пострадавшим от пожара в посёлке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области до 27 мая выплатят компенсацию за частичную и полную утрату имущества. Средства на эти цели, а также на выплату единовременной помощи выделят из резервного фонда правительства региона. Такое распоряжение дал сегодня, 21 мая, губернатор Игорь Кобзев во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

По уточнённым данным, 19 мая в посёлке Дальний Нижнеилимского района от огня пострадали 49 участков, 42 дома, из них 9 жилых домов, в которых проживало 14 человек.

Как доложил первый заместитель главы региона Андрей Козлов, в настоящее время пострадавшие обеспечены всем необходимым, размещены у родственников, с ними работают психологи. На месте пожара проводятся работы по проливке и разбору конструкций. Полная ликвидация последствий ЧП была запланирована на 12 часов дня. Сегодня же в населённом пункте будет восстановлена подача электричества.

- Поручаю создать комиссию по обследованию утраченного имущества первой необходимости. На следующей неделе пострадавшим будут произведены выплаты за счёт средств резервного фонда областного правительства. Также мне нужна полная информация о мерах по оказанию помощи пострадавшим жителям. Необходимо подготовить списки граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи и в получении единовременных денежных выплат, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Также губернатор поручил организации Российский Красный Крест открыть счёт для сбора средств помощи пострадавшим в посёлке Дальний, а также взять на себя координацию сбора и доставки гуманитарной помощи.

- Предварительная причина возникновения пожара – обрыв провода линии электропередач. Следственно-оперативной группой проводится проверка, – доложил начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Одним из главных вопросов на сегодняшний день остаётся дальнейшее существование посёлка Дальний либо его полное расселение.

- Решение об этом должны принять сами жители на общем сходе. Должно быть учтено мнения всех граждан, и в соответствии с ними запланированы дальнейшие действия, -отметил Игорь Кобзев.

Завтра, 22 мая, глава региона намерен вылететь на место ЧС для встречи с пострадавшими от пожара жителями. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область пожар
 
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