Пенсионерка отдала все сбережения, а сейчас над ней нависла угроза потери квартиры
68-летняя жительница Усть-Кута несколько месяцев переводила «магам» крупные суммы, а когда они закончились, взяла кредит, заложив квартиру. По предварительным оценкам, причиненный ущерб составляет около 3 млн. рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Пенсионерка рассказала, что её внимание привлекла телевизионная передача, на которой ведущая Амина демонстрировала экстрасенсорные способности. Находясь под впечатлением, женщина позвонила по номеру на экране, чтобы получить ответы на имеющиеся вопросы. С ней общался «маг» Роман. От него пенсионерка узнала, что на неё якобы наложено проклятие, а взрослого сына нужно срочно спасать от грозящей беды. При этом если об этом узнаёт кто-либо, любой из родственников умрёт, напугал «колдун» пенсионерку.
Для покупки различной атрибутики, необходимой при магических обрядах, он потребовал немедленно перечислить 18 тысяч рублей. В последующем размер вознаграждения за молебны, свечи, заряженную воду, подключение к решению проблемы монахов, постоянно увеличивался. При этом сам Роман назвал пациентку родной и после всего обещал приехать в гости с цветами.
Когда собственные деньги закончились, а знакомые перестали одалживать средства, пенсионерка оформила кредит под залог квартиры и перечислила полученную сумму.
Осознав, что больше платить нечем, пенсионерка пришла в полицию и рассказала обо всём.
В настоящее время следствие работает над установлением личностей злоумышленников.
Жительница Иркутской области отдала «магу» 3 млн рублей
Происшествия, Фото:
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