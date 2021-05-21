В Иркутской области опрокинулись две фуры

- Инспекторы ДПС не оставили автомобилистов и транспорт, оказав содействие в подъёме большегрузов. Водители, в свою очередь, поблагодарили сотрудников полиции и неравнодушных граждан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.











Накануне ночью на автодороге «Тайшет-Чуна-Братск» около деревни Нижняя Гоголевка Тайшетского района Иркутской области на повороте поочередно опрокинулись две фуры.37-летний житель Красноярского края - водитель большегруза «МАЗ» - получил травмы. Он был госпитализирован в больницу.