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В Иркутской области опрокинулись две фуры

В Иркутской области опрокинулись две фуры
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Один из водителей получил травмы

Накануне ночью на автодороге «Тайшет-Чуна-Братск» около деревни Нижняя Гоголевка Тайшетского района Иркутской области на повороте поочередно опрокинулись две фуры.

37-летний житель Красноярского края - водитель большегруза «МАЗ» - получил травмы. Он был госпитализирован в больницу.

- Инспекторы ДПС не оставили автомобилистов и транспорт, оказав содействие в подъёме большегрузов. Водители, в свою очередь, поблагодарили сотрудников полиции и неравнодушных граждан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


ДТП фура
 
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