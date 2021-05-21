В Иркутской области опрокинулись две фуры

Один из водителей получил травмы
Накануне ночью на автодороге «Тайшет-Чуна-Братск» около деревни Нижняя Гоголевка Тайшетского района Иркутской области на повороте поочередно опрокинулись две фуры.
37-летний житель Красноярского края - водитель большегруза «МАЗ» - получил травмы. Он был госпитализирован в больницу.
- Инспекторы ДПС не оставили автомобилистов и транспорт, оказав содействие в подъёме большегрузов. Водители, в свою очередь, поблагодарили сотрудников полиции и неравнодушных граждан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Своей придумкой про медведя дети немало испугали родителей
Пенсионерка отдала все сбережения, а сейчас над ней нависла угроза потери квартиры
Один из водителей получил травмы
Жертвой аферистов стал пенсионер
Директор фирмы обманули с помощью сайта-двойника
Когда спасатели искали пропавшую, она уже была дома
Легковушку зажало между минивэном и внедорожником
Пожар, вероятнее всего, возник из-за короткого замыкания
Мужчина зарезал женщину в магазине
Мужчина набросился на родственников с табуретом и ножом
В Бурятии скрывался находящийся в розыске житель Орловской области
Мужчина сменил личные данные и придумал новую историю своей жизни
Братья обокрали трёх предпринимателей
На месте возникновения возгорания обнаружено кострище и кружка
Режим ЧС снят