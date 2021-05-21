 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 мая

20 мая

Популярное

В Бурятии девушка заблудилась в лесу

В Бурятии девушка заблудилась в лесу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Когда спасатели искали пропавшую, она уже была дома

Ранним утром 20 мая спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали на поиск 25-летней девушки. Она потерялась в лесу вблизи ДНТ «Светлый», сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Девушка пошла в лес накануне и повредила ногу. Она сама позвонила в «Систему-112» и стала ждать помощи.

По прибытии на место спасатели начали поиска. Но через полчаса им сообщили, что девушка вышла из леса самостоятельно и уже находится у себя дома.



пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ директор стройфирмы перевёл мошенникам миллион
В Улан-Удэ директор стройфирмы перевёл мошенникам миллион
Происшествия, 21.05.2021
Директор фирмы обманули с помощью сайта-двойника  
В Бурятии девушка заблудилась в лесу
В Бурятии девушка заблудилась в лесу
Происшествия, 21.05.2021
Когда спасатели искали пропавшую, она уже была дома
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, 21.05.2021
Легковушку зажало между минивэном и внедорожником
В пригороде Улан-Удэ горел трёхквартирный дом
В пригороде Улан-Удэ горел трёхквартирный дом
Происшествия, 21.05.2021
Пожар, вероятнее всего, возник из-за короткого замыкания
В Бурятии многодетный отец напал на брата и сестру
В Бурятии многодетный отец напал на брата и сестру
Происшествия, 21.05.2021
Мужчина набросился на родственников с табуретом и ножом
Находившийся в розыске беглец выдал себя в Бурятии ездой без мотошлема
Находившийся в розыске беглец выдал себя в Бурятии ездой без мотошлема
Происшествия, 21.05.2021
В Бурятии скрывался находящийся в розыске житель Орловской области
В Иркутской области убийцу будут судить спустя 27 лет
В Иркутской области убийцу будут судить спустя 27 лет
Происшествия, 21.05.2021
Мужчина сменил личные данные и придумал новую историю своей жизни
В Бурятии пикник обернулся лесным пожаром
В Бурятии пикник обернулся лесным пожаром
Происшествия, 21.05.2021
На месте возникновения возгорания обнаружено кострище и кружка
В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за сгоревших 28 домов
В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за сгоревших 28 домов
Происшествия, 20.05.2021
Следователи допросят сотрудников АО «Братская электросетевая компания»
В Улан-Удэ фура врезалась в «Лэнд Крузер»
В Улан-Удэ фура врезалась в «Лэнд Крузер»
Происшествия, 20.05.2021
ДТП произошло возле «Тумэр Морина»
В посёлке в Иркутской области сгорели 28 домов
В посёлке в Иркутской области сгорели 28 домов
Происшествия, 20.05.2021
Оставшиеся без крова люди поселились у родственников
Улан-удэнец поплатился жизнью за переодевание в женщину
Улан-удэнец поплатился жизнью за переодевание в женщину
Происшествия, 20.05.2021
Стали известны подробности жестокого убийства молодого улан-удэнца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^