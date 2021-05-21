Когда спасатели искали пропавшую, она уже была дома
Ранним утром 20 мая спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали на поиск 25-летней девушки. Она потерялась в лесу вблизи ДНТ «Светлый», сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Девушка пошла в лес накануне и повредила ногу. Она сама позвонила в «Систему-112» и стала ждать помощи.
По прибытии на место спасатели начали поиска. Но через полчаса им сообщили, что девушка вышла из леса самостоятельно и уже находится у себя дома.
В Бурятии девушка заблудилась в лесу
Происшествия, Фото:
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