В Улан-Удэ произошло тройное ДТП

20 мая около 15:30 на проспекте Автомобилистов, напротив магазина «За рулём» произошло тройное ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda Atenza пытался «проскочить» перекрёсток, двигаясь по второстепенной дороге. В этот момент с главной магистральной трассы поворачивал автомобиль Honda Stepwgn, ехавший в сторону торгового центра. Однако водитель Mazda, судя по всему, не предоставил преимущество автомобилю, попытавшись объехать его.
Расчёты водителя оказались неверными, и Mazda Atenza столкнулась с минивэном. От удара Atenza отлетела в сторону Toyota Land Cruiser, водитель которого стоял на «красном» светофоре, и врезалась ещё и во внедорожник.
Как позже выяснилось, водитель Mazda Atenza – бывший военнослужащий, он был лишён водительских прав этой зимой.
- На место прибыли сотрудники ГИБДД. Виновнику грозит регресс от страховой компании. Стоимость причинённого ущерба он будет возмещать лично из своего кармана в страховую компанию. Также нужно будет оплатить эвакуацию автомобиля на штрафстоянку и большой штраф за нарушение ПДД за управление транспортным средством, будучи лишённым прав, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец произошедшего.
ДТП обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали водителя, скрывшегося после наезда на двух пешеходов на «зебре».