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В Улан-Удэ произошло тройное ДТП

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Легковушку зажало между минивэном и внедорожником

20 мая около 15:30 на проспекте Автомобилистов, напротив магазина «За рулём» произошло тройное ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda Atenza пытался «проскочить» перекрёсток, двигаясь по второстепенной дороге. В этот момент с главной магистральной трассы поворачивал автомобиль Honda Stepwgn, ехавший в сторону торгового центра. Однако водитель Mazda, судя по всему, не предоставил преимущество автомобилю, попытавшись объехать его.

Расчёты водителя оказались неверными, и Mazda Atenza столкнулась с минивэном. От удара Atenza отлетела в сторону Toyota Land Cruiser, водитель которого стоял на «красном» светофоре, и врезалась ещё и во внедорожник.


Как позже выяснилось, водитель Mazda Atenza – бывший военнослужащий, он был лишён водительских прав этой зимой.

- На место прибыли сотрудники ГИБДД. Виновнику грозит регресс от страховой компании. Стоимость причинённого ущерба он будет возмещать лично из своего кармана в страховую компанию. Также нужно будет оплатить эвакуацию автомобиля на штрафстоянку и большой штраф за нарушение ПДД за управление транспортным средством, будучи лишённым прав, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец произошедшего.

ДТП обошлось без пострадавших.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали водителя, скрывшегося после наезда на двух пешеходов на «зебре».
ДТП
 
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