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В Бурятии многодетный отец напал на брата и сестру

В Бурятии многодетный отец напал на брата и сестру
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина набросился на родственников с табуретом и ножом

Заиграевский районный суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя посёлка Горхон, который накинулся на своих родных.

Пьяный мужчина нанёс удары табуретом и кухонным ножом брату и сестре. К счастью, их травмы оказались не тяжёлыми: тяжесть здоровью оценена как лёгкая и средняя.

Также агрессивный мужчина угрожал убийством своей сожительнице.

- Умысел на совершение преступлений в каждом случае возникал у него из личной неприязни в ходе совместного распития спиртного с потерпевшими и возникшей ссоры, - отметили в районном суде.

Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы условно. При этом в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл признание вины, молодой возраст, болезненное состояние здоровья, наличие трёх малолетних детей.
умышленное причинение среднего вреда здоровью нападение
 
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