В Бурятии многодетный отец напал на брата и сестру

Мужчина набросился на родственников с табуретом и ножом



Заиграевский районный суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя посёлка Горхон, который накинулся на своих родных.



Пьяный мужчина нанёс удары табуретом и кухонным ножом брату и сестре. К счастью, их травмы оказались не тяжёлыми: тяжесть здоровью оценена как лёгкая и средняя.



Также агрессивный мужчина угрожал убийством своей сожительнице.



- Умысел на совершение преступлений в каждом случае возникал у него из личной неприязни в ходе совместного распития спиртного с потерпевшими и возникшей ссоры, - отметили в районном суде.



Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы условно. При этом в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл признание вины, молодой возраст, болезненное состояние здоровья, наличие трёх малолетних детей.

