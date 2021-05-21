В Бурятии многодетный отец напал на брата и сестру

Мужчина набросился на родственников с табуретом и ножом
Заиграевский районный суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя посёлка Горхон, который накинулся на своих родных.
Пьяный мужчина нанёс удары табуретом и кухонным ножом брату и сестре. К счастью, их травмы оказались не тяжёлыми: тяжесть здоровью оценена как лёгкая и средняя.
Также агрессивный мужчина угрожал убийством своей сожительнице.
- Умысел на совершение преступлений в каждом случае возникал у него из личной неприязни в ходе совместного распития спиртного с потерпевшими и возникшей ссоры, - отметили в районном суде.
Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы условно. При этом в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл признание вины, молодой возраст, болезненное состояние здоровья, наличие трёх малолетних детей.
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Происшествия, Фото:
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