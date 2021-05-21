Находившийся в розыске беглец выдал себя в Бурятии ездой без мотошлема

В Бурятии скрывался находящийся в розыске житель Орловской области
Вечером 19 мая сотрудники ДПС на улице Истомина в селе Тунка за езду без шлема остановили водителя мотоцикла «Минск». В беседе с 35-летним мужчиной выяснилось, что у него нет водительских прав и документов, удостоверяющих личность, сообщили в МВД по Бурятии.
Сотрудники ГИБДД проверили мужчину по оперативно-справочным учётам МВД России. Установлено, что мотоциклист находится в федеральном розыске. С марта он разыскивается УФСИН Орловской области за уклонение от принудительных работ, вменённых в рамках условно-досрочного освобождения из колонии.
Водитель мотоцикла был препровождён в служебный автомобиль сотрудников ДПС. Из машины нетрезвый мужчина пытался убежать и оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД. Однако скрыться ему не удалось, он был пойман и доставлен в отдел внутренних дел.
Полицейские составили административные протоколы по ст. 12.6 КоАП – за езду на мотоцикле без мотошлема, ч. 3 ст. 12.8 КоАП – за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и не имеющим права управления, ч. 1 ст. 19.3 КоАП – за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
Мужчина, скрывшийся в Бурятии от правоохранителей Орловской области, будет передан инициатору розыска.
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Происшествия, Фото:
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