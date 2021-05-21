 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 мая

20 мая

Популярное

Находившийся в розыске беглец выдал себя в Бурятии ездой без мотошлема

Находившийся в розыске беглец выдал себя в Бурятии ездой без мотошлема
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии скрывался находящийся в розыске житель Орловской области

Вечером 19 мая сотрудники ДПС на улице Истомина в селе Тунка за езду без шлема остановили водителя мотоцикла «Минск». В беседе с 35-летним мужчиной выяснилось, что у него нет водительских прав и документов, удостоверяющих личность, сообщили в МВД по Бурятии.

Сотрудники ГИБДД проверили мужчину по оперативно-справочным учётам МВД России. Установлено, что мотоциклист находится в федеральном розыске. С марта он разыскивается УФСИН Орловской области за уклонение от принудительных работ, вменённых в рамках условно-досрочного освобождения из колонии.

Водитель мотоцикла был препровождён в служебный автомобиль сотрудников ДПС. Из машины нетрезвый мужчина пытался убежать и оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД. Однако скрыться ему не удалось, он был пойман и доставлен в отдел внутренних дел.

Полицейские составили административные протоколы по ст. 12.6 КоАП – за езду на мотоцикле без мотошлема, ч. 3 ст. 12.8 КоАП – за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и не имеющим права управления, ч. 1 ст. 19.3 КоАП – за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Мужчина, скрывшийся в Бурятии от правоохранителей Орловской области, будет передан инициатору розыска.
федеральный розыск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии многодетный отец напал на брата и сестру
В Бурятии многодетный отец напал на брата и сестру
Происшествия, 21.05.2021
Мужчина набросился на родственников с табуретом и ножом
Находившийся в розыске беглец выдал себя в Бурятии ездой без мотошлема
Находившийся в розыске беглец выдал себя в Бурятии ездой без мотошлема
Происшествия, 21.05.2021
В Бурятии скрывался находящийся в розыске житель Орловской области
В Иркутской области убийцу будут судить спустя 27 лет
В Иркутской области убийцу будут судить спустя 27 лет
Происшествия, 21.05.2021
Мужчина сменил личные данные и придумал новую историю своей жизни
В Бурятии пикник обернулся лесным пожаром
В Бурятии пикник обернулся лесным пожаром
Происшествия, 21.05.2021
На месте возникновения возгорания обнаружено кострище и кружка
В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за сгоревших 28 домов
В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за сгоревших 28 домов
Происшествия, 20.05.2021
Следователи допросят сотрудников АО «Братская электросетевая компания»
В Улан-Удэ фура врезалась в «Лэнд Крузер»
В Улан-Удэ фура врезалась в «Лэнд Крузер»
Происшествия, 20.05.2021
ДТП произошло возле «Тумэр Морина»
В посёлке в Иркутской области сгорели 28 домов
В посёлке в Иркутской области сгорели 28 домов
Происшествия, 20.05.2021
Оставшиеся без крова люди поселились у родственников
Улан-удэнец поплатился жизнью за переодевание в женщину
Улан-удэнец поплатился жизнью за переодевание в женщину
Происшествия, 20.05.2021
Стали известны подробности жестокого убийства молодого улан-удэнца
Читинец выращивал коноплю в теплице
Читинец выращивал коноплю в теплице
Происшествия, 20.05.2021
Мужчина любовно выращивал кусты конопли
В Бурятии полицейский шёл за поджигателем леса пять километров
В Бурятии полицейский шёл за поджигателем леса пять километров
Происшествия, 20.05.2021
Если бы не упорный участковый, виновник пожара не был бы найден
Улан-удэнец нашёл тело убитого сына с десятками ножевых ранений
Улан-удэнец нашёл тело убитого сына с десятками ножевых ранений
Происшествия, 20.05.2021
Зверское убийство произошло в квартире на Ключевской
В Улан-Удэ пожилой водитель сбил двух пешеходов и скрылся
В Улан-Удэ пожилой водитель сбил двух пешеходов и скрылся
Происшествия, 20.05.2021
Пенсионер сбежал с места ДТП, так как испугался
В Братске пилот вертолёта перевёл мошенникам 2,6 млн
В Братске пилот вертолёта перевёл мошенникам 2,6 млн
Происшествия, 20.05.2021
Пилот попался на распространённую схему обмана

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^