В Бурятии пикник обернулся лесным пожаром

На месте возникновения возгорания обнаружено кострище и кружка
За прошедшие сутки в Бурятии тушили четыре лесных пожаров в Заиграевском, Кабанском, Северобайкальском и Кяхтинском районах, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Кабанском районе лесной пожар возник из-за перехода огня с земель иных категорий, все остальные возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём. Так, например, в Кяхтинском районе на месте возникновения возгорания обнаружено кострище и кружка.
Всего на тушении работало 43 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 8 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём составила почти 6 га, из которых 4,4 га на покрытой лесом территории.
Все пожары ликвидированы, на утро 21 мая новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.
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Происшествия, Фото:
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