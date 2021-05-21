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В Бурятии пикник обернулся лесным пожаром

В Бурятии пикник обернулся лесным пожаром
Происшествия,  Фото:РАЛХ
На месте возникновения возгорания обнаружено кострище и кружка

За прошедшие сутки в Бурятии тушили четыре лесных пожаров в Заиграевском, Кабанском, Северобайкальском и Кяхтинском районах, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

В Кабанском районе лесной пожар возник из-за перехода огня с земель иных категорий, все остальные возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём. Так, например, в Кяхтинском районе на месте возникновения возгорания обнаружено кострище и кружка.

Всего на тушении работало 43 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 8 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём составила почти 6 га, из которых 4,4 га на покрытой лесом территории.

Все пожары ликвидированы, на утро 21 мая новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.
лесные пожары
 
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