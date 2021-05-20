Следователи допросят сотрудников АО «Братская электросетевая компания»
В Иркутской области по факту крупного пожара в посёлке Дальний, где сгорели 28 домов, возбудили уголовное дело о халатности.
На место вылетела следственно-оперативная группа из Братска. Следователи из города Железногорск-Илимский направлены водным транспортом, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за обрыва электропровода. В результате пожара жертв и пострадавших нет.
- Следователи в рамках уголовного дела допросят сотрудников администрации Дальнинского муниципального образования, а также работников и руководство АО «Братская электросетевая компания», - сообщили в следственном управлении.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в посёлке Дальний начался вчера днём, 19 мая; огонь ликвидировали утром 20 мая. Пожар уничтожил 28 домов, из них 19 нежилых и девять жилых домов. Без крова остались 18 человек.
В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за сгоревших 28 домов
Происшествия, Фото:
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