В Улан-Удэ фура врезалась в «Лэнд Крузер»

ДТП произошло возле «Тумэр Морина»
Сегодня около 10 часов утра на улице Ботаническая в Улан-Удэ произошло ДТП с участием фуры. Напротив рынка «Тумэр Морин» столкнулись фура и внедорожник «Тойота Лэнд Крузер».
По предварительной информации, авария произошла из-за несоблюдения водителем большегруза дистанции.
Водители травм не получили.
На дороге из-за этого инцидента образовался затор.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на федеральной трассе «Байкал» в Тарбагатайском районе Бурятии в столкновении двух грузовиков пострадали водители
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