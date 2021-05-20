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В посёлке в Иркутской области сгорели 28 домов

В посёлке в Иркутской области сгорели 28 домов
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Оставшиеся без крова люди поселились у родственников

Сегодня в посёлке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области потушили крупный пожар, начавшийся накануне. В 6:25 утра было ликвидировано открытое горение. Ликвидация последствий пожара продолжается, производится проливка отдельных очагов, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Площадь пожара составила 4200 квадратных метров.

Огонь уничтожил 28 домов, из них 19 нежилых и девять жилых домов. Там проживали 18 взрослых человек. Люди временно размещены у родственников.

Удалось спасти от огня 20 жилых домов.

Причину и обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели МЧС в составе межведомственной группы. Сегодня в посёлок Дальний отправились психологи для работы с местными жителями.

Сотрудники МЧС будут дежурить в посёлке до полной ликвидации последствий. Всего в тушении было задействовано 129 человек, 12 единиц техники. Работами по тушению руководит заместитель начальника главного управления МЧС России по Иркутской области Роман Пешков.


пожар
 
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