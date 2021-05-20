Оставшиеся без крова люди поселились у родственников
Сегодня в посёлке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области потушили крупный пожар, начавшийся накануне. В 6:25 утра было ликвидировано открытое горение. Ликвидация последствий пожара продолжается, производится проливка отдельных очагов, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Площадь пожара составила 4200 квадратных метров.
Огонь уничтожил 28 домов, из них 19 нежилых и девять жилых домов. Там проживали 18 взрослых человек. Люди временно размещены у родственников.
Удалось спасти от огня 20 жилых домов.
Причину и обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели МЧС в составе межведомственной группы. Сегодня в посёлок Дальний отправились психологи для работы с местными жителями.
Сотрудники МЧС будут дежурить в посёлке до полной ликвидации последствий. Всего в тушении было задействовано 129 человек, 12 единиц техники. Работами по тушению руководит заместитель начальника главного управления МЧС России по Иркутской области Роман Пешков.
В посёлке в Иркутской области сгорели 28 домов
Происшествия, Фото:
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