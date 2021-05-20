Мужчина любовно выращивал кусты конопли
На читинца возбудили уголовное дело по факту незаконного культивирования конопли.
Наркополицейским поступила информация о том, что житель посёлка Новокручининский у себя на огороде выращивает коноплю. Сотрудники приехали на место и в теплице обнаружили более 80 кустов наркосодержащего растения.
Установлено, что 32-летний мужчина специально выращивал коноплю, создавая условия для её благоприятного роста.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или крупный штраф, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец выращивал коноплю в теплице
Происшествия, Фото:
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