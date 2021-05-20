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В Бурятии полицейский шёл за поджигателем леса пять километров

В Бурятии полицейский шёл за поджигателем леса пять километров
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Если бы не упорный участковый, виновник пожара не был бы найден

Стали известны подробности того, как обнаружили виновника пожара в лесу в Хоринском районе Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл из-за окурка, который выбросил рыбак.

Виновника нашли благодаря участковому полицейскому, который прошёл пять километров по лесу в поисках поджигателя. О том, как это было, рассказали в МВД по Бурятии.

Днём 19 мая с самолёта с пожарными-парашютистами на борту обнаружили возгорание в лесу в местности Усть-Атархан. Пожарные немедленно спрыгнули к очагу. В это время на земле к месту возгорания выдвинулся вместе с лесничим участковый старший лейтенант полиции Соёл Доржиев.

Опросив лесозаготовителей, помогавших тушить огонь, полицейский понял, что виновник пожара может быть либо рыбак, либо охотник. Больше никого постороннего очевидцы не заметили.

Полицейский прошёл по лесу около пяти километров. Около ручья он увидел рыбака. 66-летний житель села Тэгда рассказал участковому, что знает о запрете посещения лесов в особый противопожарный режим и показал место, где отдыхал по пути на ручей.

В ходе беседы сельчанин признался участковому, что курил и бросил непотушенный окурок на лесную подстилку.

В отношении мужчины составлен протокол за несоблюдение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах. Материалы направлены в отделение надзорной деятельности МЧС.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 1,4 га.
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