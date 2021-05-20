В Братске пилот вертолёта перевёл мошенникам 2,6 млн

Пилот попался на распространённую схему обмана



В Братске пилота вертолёта мошенники убедили перевести крупную сумму денег, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Мужчина рассказал полицейским, что 17 мая ему на сотовый телефон позвонил якобы сотрудник банка. Звонивший заявил, что на мужчину якобы пытаются оформить кредит. «Менеджер» также посоветовал для предотвращения мошеннических действий оформить другой кредит, а деньги перевести на безопасный счёт. «Банковский работник» заверил братчанина, что все деньги будут возмещены.



Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 2 630 000 рублей.



В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Всего за вчерашний день у жителей Иркутской области было похищено около четырёх миллионов рублей.

