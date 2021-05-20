В Бурятии в столкновении грузовиков пострадали водители

ДТП произошло на федеральной трассе
Сегодня около 12 часов дня на федеральной автодороге Р-258 Байкал в Тарбагатайском районе Бурятии столкнулись два грузовика.
По предварительным данным, водитель большегруза «ФАВ» на 478 км трассы «Байкал» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Исудзу Форвард».
В результате ДТП оба водителя доставлены в медицинское учреждение.
- В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
4 апреля в Кабанском районе республики произошло страшное ДТП с большегрузами
. Столкнулись две фуры, одна из которых загорелась. Оба водителя погибли.
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