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В Бурятии в столкновении грузовиков пострадали водители

В Бурятии в столкновении грузовиков пострадали водители
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на федеральной трассе

Сегодня около 12 часов дня на федеральной автодороге Р-258 Байкал в Тарбагатайском районе Бурятии столкнулись два грузовика.

По предварительным данным, водитель большегруза «ФАВ» на 478 км трассы «Байкал» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Исудзу Форвард».


В результате ДТП оба водителя доставлены в медицинское учреждение.

- В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

4 апреля в Кабанском районе республики произошло страшное ДТП с большегрузами. Столкнулись две фуры, одна из которых загорелась. Оба водителя погибли.
ДТП
 
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