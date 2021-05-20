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Жители Бурятии обманывают спасателей от скуки

Жители Бурятии обманывают спасателей от скуки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За два дня спасатели дважды выезжали по ложным вызовам

На этой неделе в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило два ложных вызова.

В понедельник в Улан-Удэ выехали на вскрытие квартиры. Мужчина сообщил, что заперся в собственной квартире и не может выйти. По прибытию спасатели обнаружили, что мужчина открыл дверь самостоятельно, а замок исправен.

На следующий день спасателям города Гусиноозёрск поступил вызов об упавшем в люк человеке. По прибытии на месте никого не обнаружено.

- Такие случаи в практике спасателей далеко не редкость. На этой неделе, конечно, мы не понесли больших убытков времени и средств, но они всё равно были. Ведь могла быть необходимость реальной помощи где-то ещё. Вспомним мартовский случай, когда наши спасатели искали мужчину в Заиграевском районе и потратили на это кучу времени, а потом оказалось, что этот вызов был сделан от скуки. Хотелось бы, чтобы жители республики ответственнее относились к работе спасателей, - обратился начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин.

16 марта мужчина вызвал спасателей, заявив, что он заблудился в лесу Заиграевского района и повредил ногу. На самом деле он находился у себя дома в селе Верхние Тальцы.

- На мужчину составлен протокол по статье КоАП РФ 19.13. «Заведомо ложный вызов специализированных служб» (пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб) и выписан денежный штраф, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


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