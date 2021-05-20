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В Бурятии сгорела часть жилого дома

В Бурятии сгорела часть жилого дома
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Людей в доме во время пожара не было

Утром 20 мая в селе Дутулур Закаменского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме.

- На момент прибытия пожарных горели пристроенная веранда, частично крыша и одна из комнат внутри дома. Включившись в дыхательные аппараты, пожарные обследовали помещения жилого строения. К счастью, людей внутри не было, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Открытое горение было ликвидировано за 29 минут. Ещё 25 минут потребовалось для ликвидации последствий возгорания.

В результате пожара выгорела комната, повреждены фронтон кровли и веранда.

Причина произошедшего устанавливается. Предположительно, ею могло послужить нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Хоринском районе рыбак устроил лесной пожар.
пожар
 
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