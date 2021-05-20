В Бурятии сгорела часть жилого дома

- На момент прибытия пожарных горели пристроенная веранда, частично крыша и одна из комнат внутри дома. Включившись в дыхательные аппараты, пожарные обследовали помещения жилого строения. К счастью, людей внутри не было, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.







Открытое горение было ликвидировано за 29 минут. Ещё 25 минут потребовалось для ликвидации последствий возгорания.

