В Бурятии сгорела часть жилого дома

Утром 20 мая в селе Дутулур Закаменского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме.
- На момент прибытия пожарных горели пристроенная веранда, частично крыша и одна из комнат внутри дома. Включившись в дыхательные аппараты, пожарные обследовали помещения жилого строения. К счастью, людей внутри не было, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Открытое горение было ликвидировано за 29 минут. Ещё 25 минут потребовалось для ликвидации последствий возгорания.
В результате пожара выгорела комната, повреждены фронтон кровли и веранда.
Причина произошедшего устанавливается. Предположительно, ею могло послужить нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Хоринском районе рыбак устроил лесной пожар.