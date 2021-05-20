В Чите рецидивист предстанет перед судом за убийство

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Мужчина убил приятеля ножом



В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.



По данным следствия, в ночь на 23 февраля в Центральном районе Читы обвиняемый убил своего 38-летнего знакомого.



Преступление было совершено в доме по улице Токмакова. Обвиняемый находился в гостях у своего приятеля. Мужчины распивали спиртное. Во время ссоры обвиняемый кухонным ножом нанёс хозяину дома несколько ударов в шею. Потерпевший скончался на месте.



После совершенного преступления мужчина был задержан, его заключили под стражу.



- В ходе предварительного следствия обвиняемый не согласился с предъявленным обвинением и выдвинул версию, что случайно ранил потерпевшего, когда пытался отобрать у него нож. Однако следователи собрали доказательства, полностью опровергающие версию защиты обвиняемого. Проведены очные ставки, проверки показаний обвиняемого на месте совершения убийства, следственный эксперимент, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Ранее обвиняемый девять раз привлекался к уголовной ответственности.

