Мужчина убил приятеля ножом
В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.
По данным следствия, в ночь на 23 февраля в Центральном районе Читы обвиняемый убил своего 38-летнего знакомого.
Преступление было совершено в доме по улице Токмакова. Обвиняемый находился в гостях у своего приятеля. Мужчины распивали спиртное. Во время ссоры обвиняемый кухонным ножом нанёс хозяину дома несколько ударов в шею. Потерпевший скончался на месте.
После совершенного преступления мужчина был задержан, его заключили под стражу.
- В ходе предварительного следствия обвиняемый не согласился с предъявленным обвинением и выдвинул версию, что случайно ранил потерпевшего, когда пытался отобрать у него нож. Однако следователи собрали доказательства, полностью опровергающие версию защиты обвиняемого. Проведены очные ставки, проверки показаний обвиняемого на месте совершения убийства, следственный эксперимент, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Ранее обвиняемый девять раз привлекался к уголовной ответственности.
В Чите рецидивист предстанет перед судом за убийство
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина убил приятеля ножом
Лесной пожар устроил рыбак
Мужчина едва не убил двух человек в порыве гнева
Украденное золото парень намеревался вывезти в своём ноутбуке
Мужчина ездил без мотошлема и не стал проходить медосвидетельствование
Горят нежилые строения
Школьница упала на дорогу и громко закричала от боли
Следователи не исключают криминальный характер случившегося
Манёвр водителя очевидцы назвали «неадекватным»
Вор залез в подвал и унёс электроинструменты
Сотрудник рыбоохраны и его подельники ловили байкальский омуль сетями
Напуганная маленькая девочка бродила в одиночестве
Все пожары возникли по вине людей
Федеральные СМИ сообщают, что в 2007 году уже было предотвращено покушение на жизнь женщины
Местами уровень воды достигал 25 см