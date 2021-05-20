Лесной пожар устроил рыбак
В Хоринском районе Бурятии вчера при авиапатрулировании обнаружили лесной пожар. Возгорание возникло в 40 км от села Тохорюкта. Парашютисты-пожарные, находящиеся на борту самолёта, немедленно спрыгнули к очагу. Также задействовано две единицы лесопожарной техники. Пожар удалось ликвидировать уже через пять часов.
Вскоре был найден и виновник лесного пожара. Им оказался 66-летний житель улуса Тэгда, отправившийся на рыбалку. В урочище Усть-Атархан он бросил горящий окурок сигареты и не потушив его, ушёл. Из-за ветра огонь перешёл на лесную подстилку.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 1,4 га.
В республике действует особый противопожарный режим. Пользоваться открытым огнём в лесу, разводить костры, сжигать сухую траву запрещено. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
В Бурятии лесной пожар произошёл из-за брошенной сигареты
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