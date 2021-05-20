Жителя Бурятии осудили за нападение с топором на двух человек

Мужчина едва не убил двух человек в порыве гнева



41-летний житель Бурятии, едва не совершивший двойное убийство, предстал перед судом. Мужчина признан виновным в покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 2 ст. 105 УК РФ).



Преступление произошло 3 августа 2020 года. Вечером мужчина распивал алкоголь со своими знакомыми в доме в пригородном садовом товариществе «Солнечный» Заиграевского района. Во время застолья пьяные собутыльники поссорились из-за незначительного повода.



В порыве гнева гость схватил топор и стал наносить им удары мужчине и женщине. Он бил их по голове и по телу.



Когда они перестали подавать признаки жизни, нападавший отбросил топор, решив, что расправился с противниками. Затем, через некоторое время, успокоившись, он сам вызвал скорую помощь и полицию. Раненых отвезли в больницу, и врачам удалось сохранить им жизнь.



- Приговором суда подсудимому с учётом отмены условного осуждения за ранее совершённое преступление по совокупности приговоров назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

