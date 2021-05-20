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Житель Бурятии украл золото на 1,5 млн

Житель Бурятии украл золото на 1,5 млн
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Украденное золото парень намеревался вывезти в своём ноутбуке

В Якутии в полицию поступила информация о том, что работник золотодобывающего предприятия намеревается вывезти из региона добытое золото. При проверке сведения подтвердились. Оказалось, что 28-летний уроженец Бурятии, работающий на якутском предприятии проходчиком, украл драгоценный металл массой около 350 граммов.

Руда была изъята. Экспертизу установила, что стоимость природного золота составляет порядка 1,5 миллиона рублей.

Украденное житель Бурятии намеревался вывезти из Якутии в своём ноутбуке, где в полости для жёсткого диска сделал тайник.

Возбуждено уголовное дело «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в Челябинске задержали трёх мужчин, которые на работе вахтой в Бурятии украли золотой концентрат на 3 млн рублей.
кража золото
 
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