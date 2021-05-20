Мужчина ездил без мотошлема и не стал проходить медосвидетельствование
Мировой суд в городе Тулун назначил 10 суток административного ареста мотоциклисту, отказавшемуся от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Мотоциклиста без мотошлема и защитной экипировки остановили инспекторы дорожно-патрульной службы. За рулём оказался 37-летний местный житель с явными признаками опьянения. Он от прохождения процедуры медицинского освидетельствования отказался.
Кроме того, в ходе проверки документов выяснилось, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, а сам мужчина никогда не получал водительского удостоверения.
В отношении нарушителя были составлены административные протоколы за езду без мотошлема и за отказ от медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области пьяного мотоциклиста арестовали на 10 суток
Происшествия, Фото:
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