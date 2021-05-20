В Иркутской области пьяного мотоциклиста арестовали на 10 суток

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина ездил без мотошлема и не стал проходить медосвидетельствование



Мировой суд в городе Тулун назначил 10 суток административного ареста мотоциклисту, отказавшемуся от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



Мотоциклиста без мотошлема и защитной экипировки остановили инспекторы дорожно-патрульной службы. За рулём оказался 37-летний местный житель с явными признаками опьянения. Он от прохождения процедуры медицинского освидетельствования отказался.



Кроме того, в ходе проверки документов выяснилось, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, а сам мужчина никогда не получал водительского удостоверения.



В отношении нарушителя были составлены административные протоколы за езду без мотошлема и за отказ от медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

