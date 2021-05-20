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В селе в Бурятии второе утро подряд происходят пожары

В селе в Бурятии второе утро подряд происходят пожары
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Горят нежилые строения

Утром 19 мая в улусе Соёл Баргузинского района произошёл пожар – загорелась неэксплуатируемая бесхозная стайка. В результате пожара строение сгорело полностью, также повреждено 12 метров забора.

Сегодня ранним утром в этом же улусе произошло возгорание в нежилом доме. В результате пожара частично уничтожена крыша дома.

Причины пожаров устанавливаются, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 мая в селе Горячинск горел дом.
пожар
 
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