Горят нежилые строения
Утром 19 мая в улусе Соёл Баргузинского района произошёл пожар – загорелась неэксплуатируемая бесхозная стайка. В результате пожара строение сгорело полностью, также повреждено 12 метров забора.
Сегодня ранним утром в этом же улусе произошло возгорание в нежилом доме. В результате пожара частично уничтожена крыша дома.
Причины пожаров устанавливаются, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 мая в селе Горячинск горел дом.
В селе в Бурятии второе утро подряд происходят пожары
Происшествия, Фото:
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