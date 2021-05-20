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В Чите в сгоревшем недострое нашли тело мужчины

В Чите в сгоревшем недострое нашли тело мужчины
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Следователи не исключают криминальный характер случившегося

19 мая около 22 часов при тушении пожара в недостроенном здании на улице Белика в Чите обнаружили тело мужчины. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.

Вместе со специалистом МЧС следователи осмотрели место происшествия. По обнаруженному телу назначена судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти. Устанавливается личность погибшего.

Установлены и опрошены очевидцы произошедшего.

Следователи рассматривают различные версии случившегося, в том числе, криминальную.



смерть пожар
 
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