В Чите в сгоревшем недострое нашли тело мужчины

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Следователи не исключают криминальный характер случившегося



19 мая около 22 часов при тушении пожара в недостроенном здании на улице Белика в Чите обнаружили тело мужчины. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.



Вместе со специалистом МЧС следователи осмотрели место происшествия. По обнаруженному телу назначена судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти. Устанавливается личность погибшего.



Установлены и опрошены очевидцы произошедшего.



Следователи рассматривают различные версии случившегося, в том числе, криминальную.







