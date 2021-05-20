Следователи не исключают криминальный характер случившегося
19 мая около 22 часов при тушении пожара в недостроенном здании на улице Белика в Чите обнаружили тело мужчины. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.
Вместе со специалистом МЧС следователи осмотрели место происшествия. По обнаруженному телу назначена судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти. Устанавливается личность погибшего.
Установлены и опрошены очевидцы произошедшего.
Следователи рассматривают различные версии случившегося, в том числе, криминальную.
В Чите в сгоревшем недострое нашли тело мужчины
Происшествия, Фото:
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