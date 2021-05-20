В Бурятии потушили три лесных пожара из четырёх

На тушении работало 66 человек из числа сотрудников лесной охраны, пожарных-парашютистов и привлечённых лиц. Задействовано 14 единиц спецтехники.











За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили четыре лесных пожара. Они действовали в Бичурском, Прибайкальском, Хоринском и Северо-Байкальском районах. Все возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Общая площадь, пройденная огнём, составила почти 7 га. Три лесных пожара в Бичурском, Прибайкальском и Хоринском ликвидированы.На утро 20 мая лесной пожар в Северо-Байкальском районе локализован, продолжается работа по его дотушиванию.В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.