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В Иркутске разыскали сбежавшего виновника ДТП

В Иркутске разыскали сбежавшего виновника ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Водитель признался, что скрылся, так как испугался

15 мая в микрорайоне Университетский в Иркутске столкнулись две иномарки. На место выехали автоинспекторы. Они установили, что неизвестный водитель на автомобиле «Хонда Аккорд» допустил столкновение с попутно двигавшейся автомашиной «Хонда Фит» под управлением 28-летнего водителя. В результате дорожного инцидента пассажирке «Хонды» потребовалась помощь медиков. Виновник с места происшествия скрылся, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Благодаря показаниям участников происшествия и очевидцам дорожные полицейские оперативно установили и задержали нарушителя. Им оказался 34-летний местный житель, который сознался в содеянном.

- Отвлёкся во время движения, превысил допустимый скоростной режим и совершил столкновение с «Хондой Фит». Вследствие чего машина отлетела в забор. Я испугался, не остановился и покинул место ДТП. Теперь понимаю, что это было моей ошибкой, - рассказал мужчина в отделе полиции.

В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Решением суда иркутянин лишён водительских прав на срок 1 год и 3 месяца.

Справка:

За оставление места дорожно-транспортного происшествия предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ – лишение права управления на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.


ДТП
 
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