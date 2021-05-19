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Улан-удэнец пытался, но не смог догнать грабителя

Улан-удэнец пытался, но не смог догнать грабителя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жертва грабителя оказался слишком пьян

12 мая 36-летний улан-удэнец стал жертвой уличного грабежа. Он вечером возвращался с работы домой и по дороге, на проспекте Автомобилистов, встретил мужчину, который предложил ему распить спиртное.

Во время употребления алкоголя незнакомец попросил у мужчины сотовый телефон, чтобы позвонить родственнику. Однако гаджет не вернул: видя, что мужчина пьян, убежал вместе с телефоном.

Жертва грабителя пытался догнать его, но безуспешно.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый – 37-летний улан-удэнец – был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он признался, что украл, а затем продал гаджет продавцу на рынке. В настоящее время покупатель полицейскими установлен, телефон изъят, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Ранее задержанный был неоднократно судим за имущественные преступления и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы. В настоящее время в отношении него расследуется также уголовное дело по факту кражи. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Дознанием отдела полиции по Железнодорожному району возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Впоследствии оно будет передано в следствие отдела полиции №2 для соединения в единое производство, - сообщили в МВД по Бурятии.



грабеж
 
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