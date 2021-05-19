 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 мая

18 мая

Популярное

В Иркутской области девять человек напали на предполагаемых торговцев наркотиками

В Иркутской области девять человек напали на предполагаемых торговцев наркотиками
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Молодые люди отняли у супругов деньги и стройматериал

В Иркутской области задержали девятерых подозреваемых в разбойном нападении на супружескую пару.

В апреле молодые люди напали на мужчину и женщину, которые, по их мнению, занимались распространением наркотиков. Днём они зашли в дом супругов в посёлке Хомутово, распылили на хозяев жилища газовый баллончик. Затем забрали 36 тысяч рублей и строительный инвентарь и скрылись.

- Сотрудники уголовного розыска установили и задержали всех предполагаемых фигурантов. Ими оказались местные жители 20-26 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



разбойное нападение наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии муж-изверг вылил на жену кипяток
В Бурятии муж-изверг вылил на жену кипяток
Происшествия, 19.05.2021
Женщина, получившая серьёзные ожоги, боялась идти к врачам  
В Братске четырёх медиков будут судить за кражу 2 млн у слепого пациента
В Братске четырёх медиков будут судить за кражу 2 млн у слепого пациента
Происшествия, 19.05.2021
Медики три года снимали деньги с банковского счёта слепого
В Бурятии прорвавшаяся дамба смыла огород
В Бурятии прорвавшаяся дамба смыла огород
Происшествия, 19.05.2021
Дамбу прорвало в Заиграевском районе
В Бурятии разбираются в причинах частых пожаров в Кабанском районе
В Бурятии разбираются в причинах частых пожаров в Кабанском районе
Происшествия, 19.05.2021
Поручение по Кабанскому району дал зампред правительства Пётр Мордовской
В Бурятии юношу, готовившего массовое убийство в техникуме, осудили на 10 лет
В Бурятии юношу, готовившего массовое убийство в техникуме, осудили на 10 лет
Происшествия, 19.05.2021
Молодой человек вдохновился другими массовыми убийствами в школах и готовил в Улан-Удэ свой теракт  
В Бурятии с начала года погибли два мотоциклиста
В Бурятии с начала года погибли два мотоциклиста
Происшествия, 19.05.2021
Всего произошло более 30-ти ДТП с участием мототехники
В Бурятии горел дом в Горячинске
В Бурятии горел дом в Горячинске
Происшествия, 19.05.2021
Пожарные не дали сгореть дому и спасли постройки от огня
В Улан-Удэ сбили 19-летнюю студентку
В Улан-Удэ сбили 19-летнюю студентку
Происшествия, 19.05.2021
С начала года в столице Бурятии произошло восемь смертельных ДТП с пешеходами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^