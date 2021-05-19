Молодые люди отняли у супругов деньги и стройматериал
В Иркутской области задержали девятерых подозреваемых в разбойном нападении на супружескую пару.
В апреле молодые люди напали на мужчину и женщину, которые, по их мнению, занимались распространением наркотиков. Днём они зашли в дом супругов в посёлке Хомутово, распылили на хозяев жилища газовый баллончик. Затем забрали 36 тысяч рублей и строительный инвентарь и скрылись.
- Сотрудники уголовного розыска установили и задержали всех предполагаемых фигурантов. Ими оказались местные жители 20-26 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области девять человек напали на предполагаемых торговцев наркотиками
Происшествия, Фото:
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