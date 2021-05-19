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В Бурятии прекратили уголовное дело юных лжеминёров

В Бурятии прекратили уголовное дело юных лжеминёров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ученики заявили о бомбе в школе

В Бурятии прекратили уголовное дело в отношении подростков, сообщивших о заложенной в школе бомбе.

Как сообщал «Байкал-Daily», произошло всё в декабре 2019 года. Вечером в школу в Баунтовском районе позвонил неизвестный и сообщил вахтёру, что в здании заложена бомба в 8 кг тротила. По его словам, бомба взорвётся в шесть часов утра.

Сообщение о заложенной бомбе вахтёр передал в дежурную часть отделения полиции. Немедленно начались мероприятия по обнаружению взрывного устройства.

Позже оказалось, что сообщение о готовящемся взрыве было ложным. Лжеминёрами оказались двое учеников этой школы.

- Органы предварительного следствия квалифицировали действия несовершеннолетних, каждого в отдельности по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, совершённое из хулиганских побуждений, совершённое в отношении объекта социальной инфраструктуры», - сообщили в Баунтовском районном суде.

Уголовная ответственность несовершеннолетних за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет, а наказание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 207 УК РФ - это штраф в размере до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

На суде подростки вину признали полностью, раскаялись и ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием.

Гособвинитель не возражал против прекращения уголовного дела, так как школьники не судимы, обвиняются в совершении преступления средней тяжести и перестали быть общественно опасными вследствие деятельного раскаяния.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, несовершеннолетний возраст и положительные характеристики.

Ученики принесли свои извинения администрации школы. Также они приняли активное участие в школьных мероприятиях

Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил.

- Указанные обстоятельства явились основанием для прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. Постановление суда о прекращении уголовного дела не вступило в законную силу, - отметили в суде.
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