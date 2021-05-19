Пропавший Ан-2 из Бурятии вновь начнут искать

Федеральное агентство воздушного транспорта заявило о возобновлении поиска самолёта Ан-2 из Бурятии, пропавшего в июле 2020 года. В связи с этим Росавиация ведёт поиск очевидцев полёта Ан-2 или обнаружения фрагментов самолёта Ан-2 (фюзеляж жёлтого цвета, крылья синего цвета).
Очевидцев просят обращаться на телефон доверия ГУ МЧС России по Бурятии: 8 (3012) 39-99-99.
Напомним, воздушное судно Ан-2 с бортовым номером RA-71276 совершило вылет 19 июля 2020 года с посадочной площадки села Кырен Тункинского района и после этого бесследно пропало. На борту самолёта находились два члена экипажа и четыре пассажира. Все они пилоты, изучавшие местность перед обработкой лесов от сибирского шелкопряда.
Поиски пропавшего Ан-2 были приостановлены в ноябре прошлого года до установления новых обстоятельств. Близкие пропавших пилотов собирались продолжить поиски самостоятельно.
- Всё это время мы не теряем надежду. Некоторые родственники сами ходили в тайгу. Мы нанимали местных охотников, но всё безрезультатно. За помощью мы также обращались в разные инстанции, также писали обращения в «Москва. Путину», но поиски не возобновляют. Мы не теряем надежду на возвращение наших близких. Мы также будем нанимать охотников на поиски. Есть ещё технология поиски с помощью дрона, оснащённого специальным сканером, которому не мешает растительность, - говорила дочь одного из пропавших пилотов Анастасия.