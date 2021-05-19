Пропавший Ан-2 из Бурятии вновь начнут искать





- Всё это время мы не теряем надежду. Некоторые родственники сами ходили в тайгу. Мы нанимали местных охотников, но всё безрезультатно. За помощью мы также обращались в разные инстанции, также писали обращения в «Москва. Путину», но поиски не возобновляют. Мы не теряем надежду на возвращение наших близких. Мы также будем нанимать охотников на поиски. Есть ещё технология поиски с помощью дрона, оснащённого специальным сканером, которому не мешает растительность, - говорила дочь одного из пропавших пилотов Анастасия.