 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 мая

18 мая

Популярное

Пропавший Ан-2 из Бурятии вновь начнут искать

Пропавший Ан-2 из Бурятии вновь начнут искать
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В настоящее время ведутся поиски очевидцев

Федеральное агентство воздушного транспорта заявило о возобновлении поиска самолёта Ан-2 из Бурятии, пропавшего в июле 2020 года. В связи с этим Росавиация ведёт поиск очевидцев полёта Ан-2 или обнаружения фрагментов самолёта Ан-2 (фюзеляж жёлтого цвета, крылья синего цвета).

Очевидцев просят обращаться на телефон доверия ГУ МЧС России по Бурятии: 8 (3012) 39-99-99.

Напомним, воздушное судно Ан-2 с бортовым номером RA-71276 совершило вылет 19 июля 2020 года с посадочной площадки села Кырен Тункинского района и после этого бесследно пропало. На борту самолёта находились два члена экипажа и четыре пассажира. Все они пилоты, изучавшие местность перед обработкой лесов от сибирского шелкопряда.

Поиски пропавшего Ан-2 были приостановлены в ноябре прошлого года до установления новых обстоятельств. Близкие пропавших пилотов собирались продолжить поиски самостоятельно.

- Всё это время мы не теряем надежду. Некоторые родственники сами ходили в тайгу. Мы нанимали местных охотников, но всё безрезультатно. За помощью мы также обращались в разные инстанции, также писали обращения в «Москва. Путину», но поиски не возобновляют. Мы не теряем надежду на возвращение наших близких. Мы также будем нанимать охотников на поиски. Есть ещё технология поиски с помощью дрона, оснащённого специальным сканером, которому не мешает растительность, - говорила дочь одного из пропавших пилотов Анастасия.
пропавшие без вести самолеты Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пропавший Ан-2 из Бурятии вновь начнут искать
Пропавший Ан-2 из Бурятии вновь начнут искать
Происшествия, 19.05.2021
В настоящее время ведутся поиски очевидцев
В посёлке в Иркутской области горят 17 домов
В посёлке в Иркутской области горят 17 домов
Происшествия, 19.05.2021
К месту пожара из Иркутска вылетел вертолёт Ми-8
В Бурятии нашли тело 15-летнего школьника
В Бурятии нашли тело 15-летнего школьника
Происшествия, 19.05.2021
Следователи проводят доследственную проверку
В Бурятии юношу, готовившего массовое убийство в техникуме, осудили на 10 лет
В Бурятии юношу, готовившего массовое убийство в техникуме, осудили на 10 лет
Происшествия, 19.05.2021
Молодой человек вдохновился другими массовыми убийствами в школах и готовил в Улан-Удэ свой теракт  
В Бурятии муж-изверг вылил на жену кипяток
В Бурятии муж-изверг вылил на жену кипяток
Происшествия, 19.05.2021
Женщина, получившая серьёзные ожоги, боялась идти к врачам  
В Братске четырёх медиков будут судить за кражу 2 млн у слепого пациента
В Братске четырёх медиков будут судить за кражу 2 млн у слепого пациента
Происшествия, 19.05.2021
Медики три года снимали деньги с банковского счёта слепого
В Бурятии прорвавшаяся дамба смыла огород
В Бурятии прорвавшаяся дамба смыла огород
Происшествия, 19.05.2021
Дамбу прорвало в Заиграевском районе
В Бурятии разбираются в причинах частых пожаров в Кабанском районе
В Бурятии разбираются в причинах частых пожаров в Кабанском районе
Происшествия, 19.05.2021
Поручение по Кабанскому району дал зампред правительства Пётр Мордовской

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^