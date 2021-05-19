В Бурятии муж-изверг вылил на жену кипяток

Женщина, получившая серьёзные ожоги, боялась идти к врачам



61-летний житель города Закаменск специально облил жену кипятком. Сейчас это дело находится в производстве следствия ОМВД России по Закаменскому району, рассказали в МВД по Бурятии.



Преступление произошло в конце января. В тот вечер супруги распивали спиртное и поссорились из-за пустяка. 60-летняя женщина легла спать. Однако глава семьи не простил обидных слов, сказанных супругой. Он подошел к лежащей женщине и облил её кипятком из чайника.



Примечательно, что женщина, несмотря на серьёзные ожоги, обратилась к медикам только спустя три дня. У неё диагностировали термический ожог лица, шеи, тела и ноги.



На подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до восьми лет.



- Большая часть семейно-бытовых преступлений совершается вследствие злоупотребления гражданами спиртными напитками и возникающих на этой почве семейных скандалов, - отмечают в полиции.

