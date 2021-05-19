 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 мая

20 мая

Популярное

В Бурятии муж-изверг вылил на жену кипяток

В Бурятии муж-изверг вылил на жену кипяток
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина, получившая серьёзные ожоги, боялась идти к врачам

61-летний житель города Закаменск специально облил жену кипятком. Сейчас это дело находится в производстве следствия ОМВД России по Закаменскому району, рассказали в МВД по Бурятии.

Преступление произошло в конце января. В тот вечер супруги распивали спиртное и поссорились из-за пустяка. 60-летняя женщина легла спать. Однако глава семьи не простил обидных слов, сказанных супругой. Он подошел к лежащей женщине и облил её кипятком из чайника.

Примечательно, что женщина, несмотря на серьёзные ожоги, обратилась к медикам только спустя три дня. У неё диагностировали термический ожог лица, шеи, тела и ноги.

На подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до восьми лет.

- Большая часть семейно-бытовых преступлений совершается вследствие злоупотребления гражданами спиртными напитками и возникающих на этой почве семейных скандалов, - отмечают в полиции.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ожоги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области опрокинулись две фуры
В Иркутской области опрокинулись две фуры
Происшествия, 21.05.2021
Один из водителей получил травмы
В Улан-Удэ директор стройфирмы перевёл мошенникам миллион
В Улан-Удэ директор стройфирмы перевёл мошенникам миллион
Происшествия, 21.05.2021
Директор фирмы обманули с помощью сайта-двойника  
В Бурятии девушка заблудилась в лесу
В Бурятии девушка заблудилась в лесу
Происшествия, 21.05.2021
Когда спасатели искали пропавшую, она уже была дома
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, 21.05.2021
Легковушку зажало между минивэном и внедорожником
В пригороде Улан-Удэ горел трёхквартирный дом
В пригороде Улан-Удэ горел трёхквартирный дом
Происшествия, 21.05.2021
Пожар, вероятнее всего, возник из-за короткого замыкания
В Бурятии многодетный отец напал на брата и сестру
В Бурятии многодетный отец напал на брата и сестру
Происшествия, 21.05.2021
Мужчина набросился на родственников с табуретом и ножом
Находившийся в розыске беглец выдал себя в Бурятии ездой без мотошлема
Находившийся в розыске беглец выдал себя в Бурятии ездой без мотошлема
Происшествия, 21.05.2021
В Бурятии скрывался находящийся в розыске житель Орловской области
В Иркутской области убийцу будут судить спустя 27 лет
В Иркутской области убийцу будут судить спустя 27 лет
Происшествия, 21.05.2021
Мужчина сменил личные данные и придумал новую историю своей жизни
В Бурятии пикник обернулся лесным пожаром
В Бурятии пикник обернулся лесным пожаром
Происшествия, 21.05.2021
На месте возникновения возгорания обнаружено кострище и кружка
В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за сгоревших 28 домов
В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за сгоревших 28 домов
Происшествия, 20.05.2021
Следователи допросят сотрудников АО «Братская электросетевая компания»
В Улан-Удэ фура врезалась в «Лэнд Крузер»
В Улан-Удэ фура врезалась в «Лэнд Крузер»
Происшествия, 20.05.2021
ДТП произошло возле «Тумэр Морина»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^