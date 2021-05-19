В Иркутской области перевернулся большегруз

Водитель был госпитализирован
Накануне, 18 мая, в Шелеховском районе Иркутской области перевернулся большегруз. Это произошло около 12 часов дня на 33 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» в районе посёлка Чистые ключи.
- 60-летний мужчина, управляя автомобилем «Мерседес», допустил опрокидывание транспортного средства. В результате он получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Водитель был госпитализирован
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