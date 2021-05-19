Медики три года снимали деньги с банковского счёта слепого
В Братске предстанут перед судом четыре сотрудницы лечебно-профилактического медицинского учреждения. Они обвиняются в кражах, совершённых группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ по СФО.
По версии следствия, в ноябре 2017 года заведующая и две медицинские сестры оформили доверенность от имени незрячего пациента. Затем три года снимали с его банковского счёта деньги. Всего они украли 2,2 млн рублей.
Также в 2019 году медицинские сестры и исполняющая обязанности заведующей того же отделения убедили второго пациента передать им свыше 300 тысяч рублей. Деньги якобы необходимы были на нужды медучреждения.
Все украденные деньги медики потратили на себя.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Братский городской суд. Также прокурор предъявил исковое заявление о возмещении ущерба потерпевшим.
В Братске четырёх медиков будут судить за кражу 2 млн у слепого пациента
Происшествия, Фото:
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