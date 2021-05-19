На суде женщина раскаялась
Жительницу Баргузинского района Бурятии наказали за торговлю спиртом «из-под полы». Женщина в своём доме продала спиртосодержащую жидкость объёмом 0,5 литра.
Женщину признали виновной в незаконной розничной продаже алкогольной продукции. На судебном заседании она полностью признала вину и раскаялась.
Ей назначен штраф в размере 15 тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей жидкости.
- Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.
В Бурятии оштрафовали торговку спиртом
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