Поручение по Кабанскому району дал зампред правительства Пётр Мордовской
За прошедшие сутки был обнаружен лесной пожар в Кабанском районе Бурятии, он действовал недалеко от посёлка Селенгинск. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работали 15 сотрудников лесной охраны, было задействовано четыре единицы спецтехники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 4 га. Пожар ликвидирован.
По данным на 12 часов 19 мая, новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.
Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров отметил неудовлетворительную организацию профилактической работы с населением:
- Это уже пятый лесной пожар в Кабанском районе из 51, зарегистрированного в Бурятии. Если смотреть по возгораниям сухой травы, то Кабанский район опять в лидерах – зафиксировано 65 возгораний.
Замглавы района Геннадий Осетров рассказал, что вся проблема в неорганизованности патрульных групп сельских поселений. Решением штаба поручено главе района с главой городского поселения «Селенгинское» принять меры по вопросу организации работы патрульных групп и профилактической работы с местным населением.
В республике действует особый противопожарный режим.
В Бурятии разбираются в причинах частых пожаров в Кабанском районе
Происшествия, Фото:
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