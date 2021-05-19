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В Бурятии разбираются в причинах частых пожаров в Кабанском районе

В Бурятии разбираются в причинах частых пожаров в Кабанском районе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Поручение по Кабанскому району дал зампред правительства Пётр Мордовской

За прошедшие сутки был обнаружен лесной пожар в Кабанском районе Бурятии, он действовал недалеко от посёлка Селенгинск. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работали 15 сотрудников лесной охраны, было задействовано четыре единицы спецтехники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 4 га. Пожар ликвидирован.

По данным на 12 часов 19 мая, новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.

Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров отметил неудовлетворительную организацию профилактической работы с населением:

- Это уже пятый лесной пожар в Кабанском районе из 51, зарегистрированного в Бурятии. Если смотреть по возгораниям сухой травы, то Кабанский район опять в лидерах – зафиксировано 65 возгораний.

Замглавы района Геннадий Осетров рассказал, что вся проблема в неорганизованности патрульных групп сельских поселений. Решением штаба поручено главе района с главой городского поселения «Селенгинское» принять меры по вопросу организации работы патрульных групп и профилактической работы с местным населением.

В республике действует особый противопожарный режим.
лесные пожары
 
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