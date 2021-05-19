Молодой человек вдохновился другими массовыми убийствами в школах и готовил в Улан-Удэ свой теракт
В Бурятии перед судом предстал 20-летний молодой человек, готовивший массовое убийство в техникуме.
Он признан виновным в незаконном изготовлении взрывчатки, в хранении и ношении взрывных устройств, умышленном уничтожение имущества взрывом, а также в подготовке к массовому убийству общеопасным способом из хулиганских побуждений, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Молодой человек вдохновился массовыми убийствами в учебных заведениях. Он начал задумываться о повторении преступления в Улан-Удэ ещё с 2018 года, когда был несовершеннолетним. Местом для убийства он выбрал техникум.
Юноша планировал расстреливать студентов и преподавателей, а также привести в действие радиоуправляемые взрывные устройства. К теракту он готовился весь 2019 год: искал в Сети информацию, приобретал необходимые компоненты. Он изготовил 15 взрывных устройств и во время испытаний подрывал их. Во время одного из таких подрывов молодой человек уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности.
Также предложил трём знакомым совершить преступление вместе, но они отказались. Это не остановило молодого человека.
Продолжая подготовку, он прикинулся абитуриентом и несколько раз посещал техникум, изучая здание.
Также юноша приобрёл пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, чёрные маски, дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств.
Совершить нападение он не успел — его нашли и разоблачили сотрудники ФСБ и полиции.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала молодого человека вменяемым: он не страдал и не страдает каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием.
Приговором суда молодому человеку назначено 10 лет лишения свободы и штраф в 15 тысяч рублей. Сидеть он будет в колонии строгого режима.
В Бурятии юношу, готовившего массовое убийство в техникуме, осудили на 10 лет
Происшествия, Фото:
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