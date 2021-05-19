 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 мая

18 мая

Популярное

В Бурятии юношу, готовившего массовое убийство в техникуме, осудили на 10 лет

В Бурятии юношу, готовившего массовое убийство в техникуме, осудили на 10 лет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек вдохновился другими массовыми убийствами в школах и готовил в Улан-Удэ свой теракт

В Бурятии перед судом предстал 20-летний молодой человек, готовивший массовое убийство в техникуме.

Он признан виновным в незаконном изготовлении взрывчатки, в хранении и ношении взрывных устройств, умышленном уничтожение имущества взрывом, а также в подготовке к массовому убийству общеопасным способом из хулиганских побуждений, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Молодой человек вдохновился массовыми убийствами в учебных заведениях. Он начал задумываться о повторении преступления в Улан-Удэ ещё с 2018 года, когда был несовершеннолетним. Местом для убийства он выбрал техникум.

Юноша планировал расстреливать студентов и преподавателей, а также привести в действие радиоуправляемые взрывные устройства. К теракту он готовился весь 2019 год: искал в Сети информацию, приобретал необходимые компоненты. Он изготовил 15 взрывных устройств и во время испытаний подрывал их. Во время одного из таких подрывов молодой человек уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности.

Также предложил трём знакомым совершить преступление вместе, но они отказались. Это не остановило молодого человека.

Продолжая подготовку, он прикинулся абитуриентом и несколько раз посещал техникум, изучая здание.

Также юноша приобрёл пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, чёрные маски, дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств.

Совершить нападение он не успел — его нашли и разоблачили сотрудники ФСБ и полиции.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала молодого человека вменяемым: он не страдал и не страдает каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием.

Приговором суда молодому человеку назначено 10 лет лишения свободы и штраф в 15 тысяч рублей. Сидеть он будет в колонии строгого режима.


теракт подготовка к массовому убийству школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии разбираются в причинах частых пожаров в Кабанском районе
В Бурятии разбираются в причинах частых пожаров в Кабанском районе
Происшествия, 19.05.2021
Поручение по Кабанскому району дал зампред правительства Пётр Мордовской
В Бурятии юношу, готовившего массовое убийство в техникуме, осудили на 10 лет
В Бурятии юношу, готовившего массовое убийство в техникуме, осудили на 10 лет
Происшествия, 19.05.2021
Молодой человек вдохновился другими массовыми убийствами в школах и готовил в Улан-Удэ свой теракт  
В Бурятии с начала года погибли два мотоциклиста
В Бурятии с начала года погибли два мотоциклиста
Происшествия, 19.05.2021
Всего произошло более 30-ти ДТП с участием мототехники
В Бурятии горел дом в Горячинске
В Бурятии горел дом в Горячинске
Происшествия, 19.05.2021
Пожарные не дали сгореть дому и спасли постройки от огня
В Улан-Удэ сбили 19-летнюю студентку
В Улан-Удэ сбили 19-летнюю студентку
Происшествия, 19.05.2021
С начала года в столице Бурятии произошло восемь смертельных ДТП с пешеходами
В Бурятии растёт число пострадавших от укусов клещей
В Бурятии растёт число пострадавших от укусов клещей
Происшествия, 19.05.2021
От клещевого вирусного энцефалита планируют привить более 77 тысяч человек
В Бурятии водителя обязали оплатить лечение контрактника
В Бурятии водителя обязали оплатить лечение контрактника
Происшествия, 19.05.2021
Мужчина стал виновником аварии, в результате которой пострадал военнослужащий
Двое мужчин наловили щук в реке, впадающей в Байкал
Двое мужчин наловили щук в реке, впадающей в Байкал
Происшествия, 19.05.2021
Рыболовам грозит уголовная ответственность
Житель Бурятии дал взятку сотруднику ГИБДД в футляре от диска
Житель Бурятии дал взятку сотруднику ГИБДД в футляре от диска
Происшествия, 19.05.2021
Нарушитель настаивал на взятке, несмотря на отказы сотрудников ДПС
В Иркутске пропавший мальчик нашёлся после ночи поисков
В Иркутске пропавший мальчик нашёлся после ночи поисков
Происшествия, 18.05.2021
Ребёнок остался ночевать у нового друга
В Иркутске поймали закладчицу «синтетики»
В Иркутске поймали закладчицу «синтетики»
Происшествия, 18.05.2021
В машине закладчицы обнаружили почти полкилограмма наркотиков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^