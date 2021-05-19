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Контрабандисты вывезли из Забайкалья в Китай лес на 83 млн

Контрабандисты вывезли из Забайкалья в Китай лес на 83 млн
Происшествия, 
ОПГ возглавлял гражданин Китая

Более 19,5 тысяч кубометров леса на сумму свыше 82,8 млн рублей вывезли из Забайкальского края в Китай по подложным документам. Преступную группу, занимавшуюся контрабандой леса, раскрыли читинские таможенники, транспортные полицейские и сотрудники УФСБ.

- В преступную группу, занимавшуюся контрабандой леса, вошли граждане КНР, жители Забайкальского края и Иркутской области. Создал группу гражданин КНР. Он объединился с российским предпринимателем, который занимался незаконной скупкой лесоматериалов, и заключал внешнеэкономические контракты с торговыми компаниями из КНР. Далее к группе примкнули ещё граждане России, которые способствовали незаконной заготовке, скупке, хранению лесоматериалов и вывозу их в Китай. Группа организовала в Иркутской области пункт по приёму и скупке незаконно заготовленной древесины, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

Компания предоставляла в таможню документы, содержащие недостоверные сведения. Так были легализованы лесоматериалы (берёза, осина) и вывезены в Китай.

По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в отношении преступной группы возбуждено 14 уголовных дел. По этой статье (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Трое участников преступной группы заключены под стражу, они находятся в следственном изоляторе временного содержания.
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