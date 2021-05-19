Братчанина оштрафовали за оскорбительную надпись на автомобиле

Мужчина хотел отомстить своему неприятелю



В марте житель Братска разместил на кузове своего автомобиля оскорбительную надпись в адрес мужчины, с которым у него произошёл конфликт.



За это мстителя наказали. На него возбудило дело об административном правонарушении за оскорбление.



- Суд, рассмотрев материалы прокуратуры, привлёк мужчину к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Решение суда в законную силу пока не вступило.

