Мужчина хотел отомстить своему неприятелю
В марте житель Братска разместил на кузове своего автомобиля оскорбительную надпись в адрес мужчины, с которым у него произошёл конфликт.
За это мстителя наказали. На него возбудило дело об административном правонарушении за оскорбление.
- Суд, рассмотрев материалы прокуратуры, привлёк мужчину к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
Братчанина оштрафовали за оскорбительную надпись на автомобиле
Происшествия, Фото:
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