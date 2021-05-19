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В Бурятии с начала года погибли два мотоциклиста

В Бурятии с начала года погибли два мотоциклиста
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS
Всего произошло более 30-ти ДТП с участием мототехники

С начала года на дорогах Бурятии произошло 31 ДТП с участием мототехники. В результате два человека погибли. Ещё 23 человека были травмированы.

Зачастую виновниками ДТП являются сами мотоциклисты, пренебрегающие требованиями безопасности и нарушающие ПДД, отмечают в УГИБДД по республике.

Так в ходе второго этапа мероприятия «Мотоцикл», проходившего в республике с 1 по 10 мая, сотрудники ГИБДД составили 215 административных материалов в отношении водителей мототехники. Самое распространённое нарушение (72 факта) – управление мотоциклом или мопедом, либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастёгнутых мотошлемах. 52 водителя не имели соответствующего права управления мототранспортом.

В состоянии алкогольного опьянения задержаны 25 нарушителей, ещё трое мотоциклистов по ст. 264 УК РФ – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Всего же в период профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД было проверено 376 единиц мототехники.

За управление мототранспортом без водительского удостоверения (в том числе без водительского удостоверения требуемой категории) предусмотрен административный штраф до 15 тысяч рублей и помещение транспортного средства на специализированную штрафстоянку. За передачу управления мототранспорта водителю без прав грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», 16 мая в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии в ДТП пострадал 17-летний парень. Он, не имея соответствующих водительских прав, ехал на мотоцикле «ИЖ-Планета 5».

14 мая в Гусиноозёрске мотоциклист сбил женщину, скрылся с места аварии, но спустя час одумался и пришёл в полицию.

Вечером 10 мая на Элеваторе в Улан-Удэ погиб мотоциклист. У 26-летнего молодого человека не было водительских прав.


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