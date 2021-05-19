Работы осложняет сильное течение
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за талых вод в Окинском районе Бурятии смыло дорогу на 91 км автодороги Монды-Орлик. Местные жители, запечатлевшие бурный поток воды вместо дороги, удручённо прокомментировали: «Вот и приехали домой…» Невозможно не только проехать на автомобиле, но и перейти пешком.
Оказалось нарушено автомобильное сообщение с шестью сёлами: Орлик, Сорок, Хара-Хужир, Саяны, Хужир, Алаг-Шулун.
В Окинском районе введён режим ЧС.
- Противопожарное прикрытие населённых пунктов осуществляется. Имеется продовольственное и медицинское обеспечение, - сообщили накануне в ГУ МЧС по Бурятии.
Сейчас на месте ведутся восстановительные работы. Завезено 80 кубометров грунта для восстановления земляного полотна, четыре водопропускных трубы. Однако работы осложняет сильное течение, поэтому восстановить земляное полотно пока не удалось, сообщили сегодня в пресс-службе минтранса Бурятии.
На ликвидации последствий подтопления задействовано 20 человек, пять самосвалов, фронтальный погрузчик, погрузчик на базе МТЗ и автогрейдер.
В Бурятии не могут восстановить размытую дорогу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина хотел отомстить своему неприятелю
Всего произошло более 30-ти ДТП с участием мототехники
Работы осложняет сильное течение
Пожарные не дали сгореть дому и спасли постройки от огня
От клещевого вирусного энцефалита планируют привить более 77 тысяч человек
Мужчина стал виновником аварии, в результате которой пострадал военнослужащий
С начала года в столице Бурятии произошло восемь смертельных ДТП с пешеходами
Рыболовам грозит уголовная ответственность
Нарушитель настаивал на взятке, несмотря на отказы сотрудников ДПС
Землетрясение случилось рано утром
Ребёнок остался ночевать у нового друга
В машине закладчицы обнаружили почти полкилограмма наркотиков
Виновника пожара не удастся наказать, так как у него нет паспорта
Инцидент произошёл во время прохождения рамки металлоискателя
Водитель год не сможет сесть за руль