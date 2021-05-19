В Бурятии горел дом в Горячинске

Пожарные не дали сгореть дому и спасли постройки от огня
Утром 19 мая в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии произошел пожар в нежилом доме.
На момент прибытия пожарных горела веранда и крыша дома. Была угроза перехода огня на постройки, расположенные в 5-10 метрах от горящего строения.
Открытое горение было оперативно ликвидировано.
Сгорела крыша и веранда дома. Уничтожения основных конструкций строения и перехода огня на соседние строения пожарные не допустили.
Причина пожара устанавливается. Предположительно, ею могло послужить короткое замыкание электрооборудования, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля в том же Горячинске едва не сгорел гостевой дом
.
Мужчина хотел отомстить своему неприятелю
Всего произошло более 30-ти ДТП с участием мототехники
Работы осложняет сильное течение
Пожарные не дали сгореть дому и спасли постройки от огня
От клещевого вирусного энцефалита планируют привить более 77 тысяч человек
Мужчина стал виновником аварии, в результате которой пострадал военнослужащий
С начала года в столице Бурятии произошло восемь смертельных ДТП с пешеходами
Рыболовам грозит уголовная ответственность
Нарушитель настаивал на взятке, несмотря на отказы сотрудников ДПС
Землетрясение случилось рано утром
Ребёнок остался ночевать у нового друга
В машине закладчицы обнаружили почти полкилограмма наркотиков
Виновника пожара не удастся наказать, так как у него нет паспорта
Инцидент произошёл во время прохождения рамки металлоискателя
Водитель год не сможет сесть за руль