В нацпарке Бурятии пресекли незаконную добычу гравия

На нарушителей были составлены административные протоколы



16 мая в Бурятии на горячую линию национального парка «Тункинский» поступил сигнал. Было сообщено, что в районе села Шимки производится незаконная добыча гравия.



Государственные инспектора Кыренского инспекторского участка выехали на место и пресекли незаконные действия нарушителей. Добыча гравия проводилась с применением тяжёлой техники: грузовой автомашины КамАЗ и погрузчика. На месте правонарушения был составлен административный протокол. По требованию государственных инспекторов гравий был выгружен на первоначальное место.



17 мая произошла аналогичная ситуация на река Кыренка. На нарушителей также был составлен административный протокол.



В ближайшее время будут рассмотрены протоколы и произведён расчёт причинённого ущерба. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка «Тункинский».

