На нарушителей были составлены административные протоколы
16 мая в Бурятии на горячую линию национального парка «Тункинский» поступил сигнал. Было сообщено, что в районе села Шимки производится незаконная добыча гравия.
Государственные инспектора Кыренского инспекторского участка выехали на место и пресекли незаконные действия нарушителей. Добыча гравия проводилась с применением тяжёлой техники: грузовой автомашины КамАЗ и погрузчика. На месте правонарушения был составлен административный протокол. По требованию государственных инспекторов гравий был выгружен на первоначальное место.
17 мая произошла аналогичная ситуация на река Кыренка. На нарушителей также был составлен административный протокол.
В ближайшее время будут рассмотрены протоколы и произведён расчёт причинённого ущерба. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка «Тункинский».
В нацпарке Бурятии пресекли незаконную добычу гравия
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В настоящее время ведутся поиски очевидцев
Водитель признался, что скрылся, так как испугался
Жертва грабителя оказался слишком пьян
К месту пожара из Иркутска вылетел вертолёт Ми-8
Следователи проводят доследственную проверку
Потерянная связь с сёлами восстановлена
Молодые люди отняли у супругов деньги и стройматериал
Молодой человек вдохновился другими массовыми убийствами в школах и готовил в Улан-Удэ свой теракт
Ученики заявили о бомбе в школе
Женщина, получившая серьёзные ожоги, боялась идти к врачам
Водитель был госпитализирован
Медики три года снимали деньги с банковского счёта слепого
Дамбу прорвало в Заиграевском районе
На суде женщина раскаялась
Поручение по Кабанскому району дал зампред правительства Пётр Мордовской