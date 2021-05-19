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В Бурятии растёт число пострадавших от укусов клещей

В Бурятии растёт число пострадавших от укусов клещей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
От клещевого вирусного энцефалита планируют привить более 77 тысяч человек

В Бурятии растёт число пострадавших людей, которых покусали клещи. Неделю назад их было 208. По данным на 18 мая, число укушенных клещами выросло до 360 человек. Из них 114 детей.

- Данный показатель на 43,7 % ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Укусы зарегистрированы в Тарбагатайском, Кабанском, Тункинском, Северо-Байкальском, Закаменском, Хоринском, Джидинском, Бичурском, Мухоршибирском, Баргузинском, Прибайкальском, Кяхтинском, Кижингинском, Заиграевском, Иволгинском, Баунтовском, Еравнинском, Селенгинском, Муйском районах, в городе Северобайкальске и в лечебно-профилактических учреждениях Улан-Удэ.

На 18 мая, в Бурятии от клещевого вирусного энцефалита привито 37 тысяч человек. Всего планируется привить более 77 тысяч человек. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства, для детей это бесплатно.

- Профилактические прививки являются наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита. Прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию (две инъекции вакцины с интервалом месяц) следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.

В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику центральной районной больницы, а жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение (филиал республиканской клинической инфекционной больницы) по адресу: ул. Загородная, д. 56

Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в Улан-Удэ:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», ул. Ключевская, 45б. (с понедельника по субботу, с 9:00 до 12:00)

- Республиканская клиническая инфекционная больница, ул. Загородная, д.56 (круглосуточно)
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