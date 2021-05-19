В Бурятии водителя обязали оплатить лечение контрактника

Мужчина стал виновником аварии, в результате которой пострадал военнослужащий



В Кяхтинский районный суд с исковым заявлением к виновнику ДТП обратился 437 военный госпиталь минобороны России. В иске госпиталь просил взыскать с мужчины 121 тысячу рублей.



Водитель устроил ДТП на федеральной трассе «Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией». Он следовал на своей машине со скоростью около 40 км/час. Поворачивая налево, столкнулся с автомобилем, который двигался в попутном направлении. В результате аварии пассажиру последней машины были причинены тяжёлые травмы.



Пострадавший проходит военную службу по контракту. Он следовал к месту прохождения военной службы после обеденного перерыва, то есть получил травму, находясь при исполнении военной службы. Позже он находился на стационарном лечении в 437 военном госпитале.



- Суд пришёл к выводу, что нарушение водителем п. 8.1., п. 1.5 и п. 9.1 правил дорожного движения РФ находится в прямой причинно-следственной связи с фактом совершения данного ДТП, в результате которого потерпевшему причинены телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, создающий непосредственно угрозу для жизни, - сообщили в районном суде.



Затраты на стационарное лечение контрактника составили 121 тысячу рублей. Эту сумму по решению суда теперь заплатит виновник аварии.



Пока решение суда в законную силу не вступило.

