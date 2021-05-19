Двое мужчин наловили щук в реке, впадающей в Байкал

Рыболовам грозит уголовная ответственность



Щук на десятки тысяч рублей выловили два жителя посёлка Еланцы Иркутской области. Их улов оценивали сотрудники полиции и оперативной группы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Они обнаружили браконьерские сети и их владельцев ранним утром 17 мая в ходе планового рейда, маршрут которого пролегал рядом с устьем реки Анга (река впадает в озеро Байкал).



- Один из рыбаков снимал снасти в заливе, второй ждал его на берегу. Оперативники напомнили незадачливым рыболовам, что во время нереста (который продлится до 25 июня) рыбалка запрещена на всех водоёмах региона, а на особо охраняемой природной территории Прибайкальского национального парка – вовсе, - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».



Видеозапись противоправной деятельности была передана полицейским, которые изъяли улов, лодку и сети. Предварительный ущерб, нанесённый фауне, оценен почти в 78 тысяч рублей. Рыболовам грозит уголовная ответственность.

