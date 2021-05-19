Рыболовам грозит уголовная ответственность
Щук на десятки тысяч рублей выловили два жителя посёлка Еланцы Иркутской области. Их улов оценивали сотрудники полиции и оперативной группы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Они обнаружили браконьерские сети и их владельцев ранним утром 17 мая в ходе планового рейда, маршрут которого пролегал рядом с устьем реки Анга (река впадает в озеро Байкал).
- Один из рыбаков снимал снасти в заливе, второй ждал его на берегу. Оперативники напомнили незадачливым рыболовам, что во время нереста (который продлится до 25 июня) рыбалка запрещена на всех водоёмах региона, а на особо охраняемой природной территории Прибайкальского национального парка – вовсе, - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».
Видеозапись противоправной деятельности была передана полицейским, которые изъяли улов, лодку и сети. Предварительный ущерб, нанесённый фауне, оценен почти в 78 тысяч рублей. Рыболовам грозит уголовная ответственность.
Двое мужчин наловили щук в реке, впадающей в Байкал
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 19.05.2021
Землетрясение случилось рано утром
Ребёнок остался ночевать у нового друга
В машине закладчицы обнаружили почти полкилограмма наркотиков
Виновника пожара не удастся наказать, так как у него нет паспорта
Инцидент произошёл во время прохождения рамки металлоискателя
Водитель год не сможет сесть за руль
На место выезжали сотрудники группы разминирования
Работодатель вовремя не расторг договор с любителем наркотиков
Пожары произошли в двух районах республики
Речь идёт о сумме более 840 миллионов
В результате аварии погибла мать двоих детей
Водитель сбил женщину и оставил на дороге умирать
Огонь уничтожил ёмкости с автомаслами
Местные жители переживают за птицу
Зверька везли из соседнего города, но специалисты так и не дождались его