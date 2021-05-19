Нарушитель настаивал на взятке, несмотря на отказы сотрудников ДПС
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Бурятии, пытавшегося подкупить сотрудника ГИБДД. Мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.
25 апреля 2021 года сотрудники дорожно-патрульной службы остановили на стационарном посту 32-летнего водителя из Бурятии. При проверке документов полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС провели освидетельствование и составили протокол об административном правонарушении.
Желая избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина несколько раз просил сотрудников полиции не составлять протокол, предлагая взамен 30 тысяч рублей. Ему объяснили, что это незаконно. Несмотря на это, мужчина вложил купюры в футляр от компакт-диска и положил его рядом с полицейским.
- Сотрудники полиции сообщили о произошедшем в органы СК. В ходе предварительного следствия обвиняемый не признал вины в инкриминируемом деянии. Несмотря на это, следователи собрали необходимую доказательственную базу, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
Житель Бурятии дал взятку сотруднику ГИБДД в футляре от диска
Происшествия, Фото:
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